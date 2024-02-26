مراسل "القاهرة الإخبارية": جلسة اليوم في العدل الدولية تناقش الوجود الإسرائيلي بفلسطين

قال أبو بكر بشير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ جلسة استماع علنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في محكمة العدل الدولية حدث تاريخي لأنه يناقش بالأساس فكرة وقانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني منذ 57 سنة.

وأضاف "بشير"، خلال مداخلة في «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد: "لماذا منذ 57 عاما؟! لأن الحديث عن الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية واقدس الشرقية بصفتها أراضٍ احتلتها إسرائيل عام 1967".

وتابع: "الوفد الفلسطيني هو الوفد الوحيد المتحدث اليوم وأكد أن الوجود الإسرائيلي وجود احتلالي لأنه مبني على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، ويجب أن ينتهي الحال بهذه الأراضي مستقبلا إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، ولكن الاحتلال بوجوده عليها وضمها لها بالقوة يمنع إقامة الدولة الفلسطينية".