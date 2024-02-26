زعيم المعارضة الإسرائيلية: بقاء نتنياهو في حياتنا بعد 7 أكتوبر "أمر جنوني"

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بسبب إجراء الانتخابات المحلية في هذا الوقت التي تخوض فيه إسرائيل حرب على قطاع غزة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في اجتماع كتلة "يش عتيد" إن "هناك انتخابات غدا في إسرائيل وهذا لم يضر الوحدة، ولم يضر النصر، إذا كان هذا ما فعلوه في البلدية، فهذا أيضا ما يجب فعله في بلدي، تحديد موعد للانتخابات وإجرائها".

وأضاف:"حقيقة أن بنيامين نتنياهو لا يزال في حياتنا، بعد هجوم 7 أكتوبر، بعد أكبر كارثة للشعب اليهودي منذ وقوع المحرقة في عهده، هو أمر جنوني".

ويتوجه الإسرائيليون، الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات السلطات المحلية، وعلى الرغم من انشغال الإسرائيليين بتطورات الحرب، تجري الدعاية لهذه الانتخابات على نطاق المدن والمجالس المحلية نفسها.

ويصوت الإسرائيليون بهذه الانتخابات مرة كل 5 سنوات، لكن بسبب الحرب على غزة تم تأجيلها من 31 أكتوبر الماضي إلى 27 فبراير الحالي.