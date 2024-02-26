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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رايتس ووتش: إسرائيل لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات لغزة

أرشيفية
أرشيفية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال "إسرائيل" لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

ووفقا للمنظمة الدولية التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، فقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، أن الإمدادات التي دخلت قطاع غزة انخفضت إلى النصف في فبراير الجاري مقارنة مع مستواها في يناير الماضي.

وأوضحت الوكالة في تقرير، أن الشهر الحالي "شهد دخول القليل جداً من المساعدات، حيث دخل ما يقرب من 98 شاحنة يومياً في المتوسط، ما يمثل انخفاضا بنسبة 50% في الإمدادات التي تدخل غزة مقارنة بشهر يناير 2024".

وذكرت الوكالة أن "الغارات الجوية المتزايدة على رفح، بما في ذلك المناطق السكنية وبدون إنذار مسبق، أدت إلى زيادة المخاوف التي من شأنها أن تزيد من إعاقة العمليات الإنسانية التي تعمل أصلاً فوق طاقتها".

وأشار التقرير إلى أن هناك حوالي 1.5 مليون شخص يعيشون في رفح بجنوب قطاع غزة، أي ستة أضعاف عدد السكان مقارنة بما كان عليه الحال قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وأضاف: "لا يزال عدد الشاحنات التي تدخل غزة أقل بكثير من الهدف المحدد، وهو 500 شاحنة في اليوم، مع صعوبات كبيرة في إدخال الإمدادات عبر كل من (معبري) كرم أبو سالم ورفح".

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