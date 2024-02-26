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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تدمير الدبابة أبرامز.. السفارة الروسية في القاهرة توجه رسالة لدول العالم

تدمير الدبابة أبرامز
تدمير الدبابة أبرامز

قالت السفارة الروسية لدي مصر، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية في أوكرانيا دمرت دبابة أبرامز الأمريكية في دونباس بمجرد ظهورها في ساحة المعركة.

 

وأضافت السفارة الروسية في القاهرة في بيان لها، أن المعدات العسكرية الأمريكية المتفاخرة تحترق على الأراضي الروسية. 

 

ووجهت السفارة الروسية رسالة إلى الدول التي تشتري الأسلحة الأمريكية، قائلة: "يجب على أولئك الذين يشترون أسلحة من واشنطن في العالم أن يفكروا مرتين في الأمر، فهي باهظة الثمن وغير فعالة".

ومن جانبه، أعلن يان جاجين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الروسية دمرت أول دبابة أمريكية من نوع أبرامز تستخدمها القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة على محور أفدييفكا.

 

وقال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية عبر قناته على تليجرام: "ذكر الجنود الروس أنهم دمروا أول دبابة أبرامز على محور أفدييفكا، وربما تكون هذه هي الدبابة التي عرضتها القوات الأوكرانية في مقطع فيديو دعائي قبل تحرير الجيش الروسي لأفدييفكا، وفي ذلك الوقت تم الاعتناء بالدبابة ولم يتم إرسالها إلى خط التماس القتالي".

 

وأضاف جاجين أن الأسلحة الغربية في أوكرانيا ستتعرض للتدمير، لافتا إلى أن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف ستواجه نفس مصير الأسلحة السابقة، حيث سيتم صهرها من أجل استخدامها لإعادة إعمار مدن دونباس.

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