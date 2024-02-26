أسامة كمال: إسرائيل داست كل قرارات محكمة العدل بالدبابات ودمرتها بقنابل الفسفور

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن اليوم شهد انتهاء مهلة محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ تدابير لإنقاذ الوضع في غزة، مشددًا على أننا لم نشهد في الـ30 يوم من المهلة التي أعطتها المحكمة لسلطة إسرائيل إلا نفس السلوك العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لمدة 143 يوم.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن إسرائيل داست كل قرارات محكمة العدل الدولية بالدبابات ودمرتها بقنابل الفسفور الأبيض، موضحًا أن إسرائيل لم تغير من سلوكها العدواني الإجرامي وشكلوا واقع جديد في الوحشية وتغلبوا على أنفسهم في الإجرام ولم يتأثر مسئول إسرائيلي بمشهد لنازح.

وأوضح أسامة كمال، أن إسرائيل مارست في الـ143 يوم كل جرائم الوحشية والانتهاكات، متابعا: "لا يوجد شيء سيء لم يحدث ولا يوجد جريمة وحشية لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، منوهًا بأن المتهم معروف ولكن ليس هناك محاكمة له.