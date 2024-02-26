عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: إسرائيل داست كل قرارات محكمة العدل بالدبابات ودمرتها بقنابل الفسفور

الاعلامي أسامة كمال
الاعلامي أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن اليوم شهد انتهاء مهلة محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ تدابير لإنقاذ الوضع في غزة، مشددًا على أننا لم نشهد في الـ30 يوم من المهلة التي أعطتها المحكمة لسلطة إسرائيل إلا نفس السلوك العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لمدة 143 يوم.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن إسرائيل داست كل قرارات محكمة العدل الدولية بالدبابات ودمرتها بقنابل الفسفور الأبيض، موضحًا أن إسرائيل لم تغير من سلوكها العدواني الإجرامي وشكلوا واقع جديد في الوحشية وتغلبوا على أنفسهم في الإجرام ولم يتأثر مسئول إسرائيلي بمشهد لنازح.

وأوضح أسامة كمال، أن إسرائيل مارست في الـ143 يوم كل جرائم الوحشية والانتهاكات، متابعا: "لا يوجد شيء سيء لم يحدث ولا يوجد جريمة وحشية لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، منوهًا بأن المتهم معروف ولكن ليس هناك محاكمة له.

أسامة كمال محكمة العدل الدولية إسرائيل قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا بحراوي

محافظ الإسكندرية الأسبق: نصف مليون شقة مهددة بالسقوط في مصر

واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة.. لميس الحديدي تعلق على استقالة الحكومة الفلسطينية

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ