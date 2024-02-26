إبراهيم عيسى: مشروع رأس الحكمة صفقة تاريخية وإنقاذ للاقتصاد المصري

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشروع رأس الحكمة صفقة تاريخية وإنقاذ للاقتصاد المصري، موضحًا أن توقيت انعقاد صفقة رأس الحكمة والرقم الذي توفره للاقتصاد يزيد من أهميتها وقيمتها التاريخية.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الأمر الآن تحول لإنفراجة واستبشار وإيجابية عمت جميع الأسواق والقلوب وعقول مواطني مصر، موضحًا أن هناك غمامة من الانتظار والتوقع على قدر فرحتهم وسعادتهم بما أعلن من صفقة.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد حدثا اقتصادي كبير وصفقة مهمة للغاية ودخل لمصر سينعش الاقتصاد، مؤكدًا أن الحكومة نجحت نجاحًا كبيرًا في عقد وإبرام هذه الصفقة، وهناك موجة من التفاؤل التي عبرت مصر بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي الشراكة مع الإمارات.