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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذة اقتصاد: رأس الحكمة منطقة واعدة في مجال السياحة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة وبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، لصياغة روشتة اقتصادية، موضحة أنه أمر في غاية الأهمية.

ولفتت نصار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن تواصل الحوار الوطني مع الحكومة أمر هام سيؤدي إلى التركيز على التحديات الموجودة وبناء عليه سيتم خروج توصيات تخدم ذلك.

وأشارت إلى أن  مشروع رأس الحكمة جاء استثمارا مباشرا، فهي ليست صفقة بل استثمارا مباشرا للدولة من شريك عربي خارج البلاد وثق في وضع أمواله بالدولة المصرية.

وأكملت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الإمارات تضمن انها وضعت أموالها في بيئة مناسبة مهيأة للنجاح ومكتملة بكافة الخدمات، لافتة إلى أن هذا المشروع جاء في مجال السياحة بمنطقة واعدة سيكون لها عائد للطرفين.

 

الجلسات الاقتصادية استثمار الدولة المصرية الامارات السياحة الحوار الوطني

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