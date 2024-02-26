لجنة التضخم بالحوار الوطنى: رأس الحكمة تعزز موقف مصر فى التفاوض مع صندوق النقد

قال الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن صفقة رأس الحكمة زادت من إيجابية وحيوية النقاشات والروح الطيبة في الحوار الوطني.



وأكد سلامة خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن صفقة رأس الحكمة أعطت الدولة أريحية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت جدولا زمنيا لتطبيق توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

كشف سلامة عن أن جلسة اليوم المطولة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني ناقشت وسائل رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن وكذلك السياسات النقدية والمنافسة والاحتكار وضبط الاسعار في الأسواق.