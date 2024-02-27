بعد وصفها لفلسطين بـ«الأرض السيئة».. المسلماني لوزيرة كندية: وجهي النصح بوقف الهجرة اليهودية لها

انتقد أحمد المسلماني مقدم برنامج الطبعة الأولى على قناة الحياة، وزيرة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وهي اسم مقاطعة في دولة كندا، بعد أن وصفت فلسطين بالأرض السيئة، في إطار حديثها عن الاحتلال الصهيوني، قائلة إن إسرائيل أقيمت على أرض سيئة.

وقال المسلماني، إن هذا الحديث يحمل إهانة لفلسطين وللشعب الفلسطيني؛ ما دفع المناصرين للقضية الفلسطينية للاحتجاج على الوزيرة، وأدى ذلك إلى تقدمها بالاستقالة، والاعتذار عن وصفها فلسطين بالأرض السيئة.

وتساءل المسلماني عن سبب تقديم اليهود لفلسطين على أنها أرض مقدسة، بينما تصفها وزيرة من أصل يهودي، باعتبارها أرضا سيئة.

لماذا ذهب اليهود إلى أرض سيئة

وتابع المسلماني: الأمر الآخر لماذا ذهب اليهود إلى أرض سيئة طالما كان مطروحا أمامهم البرازيل والأرجنتين وكندا نفسها وأوغندا في أفريقيا؟، فلماذا تركوا العالم القديم والعالم الجديد وجاءوا إلى فلسطين؟.

وأوصى المسلماني، الوزيرة، بتوجيه النصح للمهاجرين اليهود الجدد، بالتراجع عن الهجرة للأراضي المحتلة طالما ترى أن أرض فلسطين سيئة.