أستاذ علوم سياسية يكشف السيناريوهات المحتملة بعد تسلم "العدل الدولية" تقرير إسرائيل

قال الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الإسرائيلية ، إنه لا يعول على محكمة العدل الدولية في اتخاذ إجراءات إضافية أخرى ضد إسرائيل، ولكن يمكن التعقيب على تقرير إسرائيل مثل إدخال المساعدات إلى المناطق الوسطى وشمال غزة.

وأضاف سمير في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” والمذاع على قناة "etc" أن المفاوضات تسير بشكل جيد ومن المتوقع الوصول إلى تهدئة وهدنة وهو مطلب للجميع وهناك مؤشرات إيجابية مثل انخراط إسرائيل في المفاوضات ومشاركة رئيس الاستخبارات الأمريكية واقتراب الانتخابات الاستباقية الأمريكية ومظاهرات إسرائيل والإشارة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار الى أن الوصول إلى هدنة بين الطرفين هو إنهاء للحرب، فضلا عن أن حماس نزلت من سقف مطالبها مثل المطالبة بإطلاق سراح ٣ آلاف بدلا من إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.