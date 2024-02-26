مسئول بـ"يونيسف": 70% من الضحايا في غزة أطفـال .. فيديو

قال المسؤول بـ"يونيسف" في شمال أفريقيا سليم عويس إن إعدادا ماهولة من الأطفال فقدوا حياتهم أو أصيبوا في غزة، موضحًا أنه من ضمن 29 ألف شهيد هناك ما يقارب 70% منهم من الأطفال وأن الوضع الإنساني أصبح مزريا في غزة.

وأكد «عويس» خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في شمال قطاع غزة، فإن واحدًا من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية يعاني من سوء التغذية الشديد بنسبة 15.6%.

ذكر، أن الأرقام والنسب ارتفعت خلال الثلاثة أشهر بشكل مهول جدا، موضحًا، أن في الجنوب أيضا يعاني الأطفال حيث بلغت نسبة من يعانون من سوء التغذية إلى 5% ممن هم دون سن الثانية، وهذا يدل على أهمية سرعة وصول المساعدات لدرء هذه المجاعة الكبيرة.

أشار إلى أنه لا يوجد هناك مكان آمن في قطاع غزة، وأن الوضع الأمني للأطفال والعائلات في ظل هذا العنف الشديد هو وضع صعب جدا مما شهدناه من قصف على المستشفيات والمدارس وعلى كل الأماكن التي تأوي الأطفال وعائلاتهم.

