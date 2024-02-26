حماس ترحب برفض قادة أوروبا لاجتياح رفح وتحملهم المسئولية في الوقت نفسه



رحبت حركة المقاومة حماس بتصريحات قادة أوروبيين رفضا للعدوان الصهيوني على رفح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واستدركت حماس بقولها أنه رغم التحذير والرفض الأوروبي للعدوان على رفح إلا أن هذا لا يعفيهم من مسؤولية منع الهجوم الإجرامي.

ودعت حماس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف عملية وجادة لمنع الكيان النازي من الاستمرار في حربه ضد الشعب الفلسطيني.

واليوم حذر المستشار الألماني أولاف شولتز بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على رفح ذاكر أنه يجب منع وقوع كارثة إنسانية هناك.

كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن سكان غزة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية كبيرة جدا ويجب فتح جميع المعابر دون تأخير.

وفي السياق، اعتبر وزير خارجية النمسا أن الوضع الإنساني في غزة حرج للغاية والاتحاد الأوروبي يود أن يرى نهاية للصراع.

كما طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بوقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أنه يأتي على رأس أولوياتها، مجددة معارضتها الصارمة لهجوم بري في رفح.

