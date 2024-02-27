زيادة دعم الجلسات.. الصحة تكشف عن بشرى سارة لمرضى الفشل الكلوي

أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، أن مريض الغسيل الكلوي يحتاج 13 جلسة شهريا، مشيرا إلى أن بعض المراكز رفعت الأسعار، وكانت الوزارة تتصدى لذلك على الفور، وكان يتم وعنقل المريض، أو الإغلاق للمركز.

وقال أحمد سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن وزارة الصحة تدعم 59 ألف مريض على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه يتم العمل على دعم الجلسة بـ 500 جنيه.

وتابع رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، أنه تم العمل على التقدم بمشروع لوزير المالية، يتضمن رفع سعر الدعم للجلسة الواحدة من 500 جنيه لـ 650 جنيه، ولم يتحمل المريض أي شئ، وإنما تتحمله المراكز ووزارة الصحة.