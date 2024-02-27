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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أجرت 30 عملية تجميل.. معلومات صادمة عن عائشة الكيلاني في عيد ميلادها

عائشة الكيلاني
عائشة الكيلاني

تحتفل الفنانة عائشة الكيلاني، غدا، بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 28 فبراير 1954، وقد اشتهرت في السينما بأدوار المرأة غير الجميلة، خفيفة الظل، التي تقبل كل شيء بصدر رحب.

وفي حوار أجرته مع الإعلامية لميس الحديدي، تحدثت الفنانة عائشة الكيلاني، عن عمليات التجميل التي خضعت لها، والتي غيرت شكلها بأكمله، وجعلتها تبدو بشكل أكثر جمالًا عما بدت عليه من قبل.

وقالت «الكيلاني» خلال برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، «أجريت 30 عملية تجميل وتبقى فقط أن أزرع عيون خضراء، كان نفسي كله يبقى في عملية واحدة».

وأضافت خلال حوارها،: «أنا شديت وشي، وعملت شوية سمكرة ودوكو»، لتداعبها الإعلامية لميس الحديدي قائلة: «أنتي قمر صحيح، بس كنا بنحب الشكل القديم».

وقالت فى إحدى الحوارات الصحفية، "اشتغلت مع ناس كتير من التقال ولا أخاف من مواجهة أى فنان، أترك نفسى للشخصية وأعيشها بكل تفاصيلها، والفنان الوحيد اللى طلبت أقابله قبل التصوير كان الزعيم عادل إمام، وذلك قبل مشاركتى فى فيلم المنسى، وكنت أقوم فيه بدور شقيقته، وكنت قبله شاركت فى فيلم الإرهاب والكباب، ولكن لم تجمعني به مشاهد، وفي فيلم المنسى ذهبت له فى التصوير قبل أن أبدأ مشاهدي، وسأل مين اللى جاية دى؟، قلتله أنا عائشة الكيلانى، فقال لى "هو أنا كل مرة أشوفك بوش وشكل مختلف، وقلت له: أنا خايفة منك، فقال: ده أنا اللى أخاف منك".

يذكر أن عائشة الكيلاني شاركت في مسرحيات عديدة، منها: البرنسيسة، ومن المسلسلات" عصفور النار، والبحث عن عروسة.

حصلت الكيلاني على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عام 1976، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.

عائشة الكيلاني

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