العمل: استمرار تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمطروح

أعلنت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، عن إستكمال عمليات الحصر الجديدة للعمالة غير منتظمة بمواقع العمل المختلفة ، والتى قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مكاتبها بالمديرية بعمل حملات تفتيشية وذلك لتأمين بيئة العمل وكذلك لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة ، كما قامت إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها من خلال الحملات بمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمواقع و ذلك لتأمين العاملين بها وخاصة العمالة الغير منتظمة في بيئة عملهم مع ضرورة التدريب على أعمال مكافحة الحريق و خطط الإخلاء للمواقع في حالة الضرورة ..

وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية العمل بمطروح ، أن تلك الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة،و أفاد مدير عام المديرية بأن الحملات جرى خلالها التفتيش على شركات البترول في نطاق المحافظة مثل شركة خالدة للبترول ، وكذلك شركة عجيبة للبترول و شركة الحفر المصرية ، وشركة سينو ثروة ، وشركة بتروجت ، وباقي شركات الخدمات التابعة لها والمقاولون العاملين بها ..