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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب موبايل.. مقتـ.ل شاب على يد صديقه ووالده بالبحيرة

مصرع شاب بالبحيرة
مصرع شاب بالبحيرة

شهدت مدينة إدكو شمالي غرب محافظة البحيرة، جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بسبب الخلاف على هاتف محمول بينه وبين صديقه، حيث طعنه والد صديقه بسلاح أبيض وسقط غارقا في دمائه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

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وقال عبد الحليم عبد الجواد، نجل عم المجني عليه محمود حمدي، 19 عاما، إن الخلاف بين نجل عمه وصديقه نشب بسبب هاتف محمول، ثم استدرج صديقه المجني عليه داخل شارع جانبي بالقرب من مسجد العجمي، وعلى أثرها وقعت بينهم مشادة كلامية.

وأضاف أن صديق المجني عليه أمسك به من يده،  ثم طعنه والد صديقه بسلاح أبيض "مطواة" في بطنه، ثم ألقيا جثمانه في مكان آخر غير مكان الجريمة، وتمكن ضباط الشرطة بمركز إدكو من إلقاء القبض على الجناة، لافتا إلى أن المجني عليه وحيد على بنتين وكان يعول أسرته بعد وفاة والده، حيث يعمل على مخرطة بالمدينة.

وأشار إلى وجود خلاف سابق بين أسرة المجني عليه والقاتل، سببه رفض أسرة المجني عليه طلب القاتل بالزواج من شقيقة المجني عليه، وهدد القاتل أسرة المجني عليه، ثم حدث الخلاف الأخير بسبب هاتف محمول، مطالبا بالقصاص العادل من القتلة.

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