عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد التوبة بدمنهور

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس  السكرتير العام المساعد، إحتفالية ليلة النصف من شعبان، والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالبحيرة بمسجد التوبة بمدينة دمنهور، وذلك بحضور العميد ياسر شوقي نائب المستشار العسكري للمحافظة، و محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والشيخ الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية ومديري المديريات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجمع كبير من مواطني مدينة دمنهور.

txt

ضبط تجار لتصرفهم في 1335 عبوة زيت لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

txt

8 من مصابي حادث الطريق الزراعي يغادرون مستشفى إيتاي البارود

حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة خطبة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس داعياً المواطنين إلى تحويل تلك النفحات الإيمانية نحو  استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد، أعقبها تقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح  حول هذه المناسبة المباركة.

البحيرة احتفالية ليلة النصف من شعبان السكرتير العام للمحافظة المستشار العسكرى رئيس الوحدة المحلية مديرية الأوقاف بالبحيرة وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

قفلت زجاج السيارة ورشيت معطر.. اعترافات المتهم في حادث سيدة طريق السويس

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

ترشيحاتنا

لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: قبلة الحياة وخطة الإنقاذ للاقتصاد

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مخطط تطوير الساحل الشمالي يستوعب 40 مليون نسمة

ننشر حيثيات القضاء الإداري بإعادة فتح الترشح لانتخابات المحامين .. مستندات

هل تنخفض الأسعار بعد صفقة "رأس الحكمة"؟.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة

أستاذ استثمار: رأس الحكمة يحل أزمة سعر الصرف ويوفر آلاف فرص العمل

ترامب: لدينا أعظم الأشخاص في مجال إنفاذ القانون بالعالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ