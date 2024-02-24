البحيرة.. احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد التوبة بدمنهور

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، إحتفالية ليلة النصف من شعبان، والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالبحيرة بمسجد التوبة بمدينة دمنهور، وذلك بحضور العميد ياسر شوقي نائب المستشار العسكري للمحافظة، و محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والشيخ الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية ومديري المديريات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجمع كبير من مواطني مدينة دمنهور.

حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة خطبة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس داعياً المواطنين إلى تحويل تلك النفحات الإيمانية نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد، أعقبها تقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح حول هذه المناسبة المباركة.