8 من مصابي حادث الطريق الزراعي يغادرون مستشفى إيتاي البارود

غادرت 8 حالات من مصابي حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بمياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية أمام كافتيريا الشيخ محمد بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، و البالغ عددهم 17 مصابًا مستشفى إيتاي البارود المركزي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الطبية والصحية اللازمة وتحسن حالاتهم.

وقام مستشفى إيتاي البارود المركزي بتحويل 4 حالات من المصابين في حادث الطريق الزراعي إلى مستشفيات كوم حمادة العام والصدر بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

وكان عدد ضحايا حادث الطريق الزراعي بالبحيرة، قد ارتفع صباح اليوم، إلى أربعة حالات وفاة، حيث توفي خالد وليد على 19 عاما، بينما أصيب 17 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات إيتاي البارود وكوم حمادة وصدر دمنهور.

وشهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بالقرب من التوفيقية، شهد مساء أمس الجمعة، وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية في مياه ترعة بالطريق الزراعي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، والجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بمياه ترعة على جانب طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، اتجاه الاسكندرية، بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق ذات المركز.