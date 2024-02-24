إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام مجمع الكليات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة الميكروباص بعد اصطدامها بالرصيف، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وجاءت أسماؤهم كالآتي محمد.خ، وأحمد. إ، وأحمد.ص، ومحمد. ح، والسيد. م، وأحمد. م، وجاب الله، ع، وفتحي. ل، ومحمد. ع، وأحمد. ع.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.