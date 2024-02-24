4 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة |تعرف على الاسماء

ارتفع عدد ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بمياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إلى 4 حالات وفاة، حيث توفي خالد وليد علي 19 عاما، بينما أصيب 17 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات إيتاي البارود وكوم حمادة وصدر دمنهور.

كان الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بالقرب من التوفيقية، شهد مساء أمس الجمعة، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية في مياه ترعة بالطريق الزراعي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، والجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بمياه ترعة على جانب طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، اتجاه الإسكندرية، بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق ذات المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع سيارة ميكروباص في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، وتم انتشال السيارة من المجري المائي، وإزالة آثار الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: طارق عادل علام، 19 عاما، إسلام مهنا جابر، 20 عاما، زياد حمادة جمعة، 17 عاما، مني جميل عبد الفتاح، 22 عاما، محمود محمد عليان، 20 عاما، أحمد يحيي خضر، 17 عاما، منة محمد الطويل، 20 عاما، مصطفى أحمد فايد، 19 عاما، محمد صلاح إسماعيل، 22 عاما، حسين محمد عبد السلام، 17 عاما، محمد رجب الجزار، 22 عاما، عوض جمعة محمد على، 35 عاما، يوسف عمار عمر، 20 عاما، محمد حمدي ذكى، 20 عاما، حسن محمد عبد السلام، 17 عاما، أحمد هشام ناجى، 25 عاما.

وتوفي كل من:- محمد سمير شومان، 18 عاما، كريم سعيد محمد، 20 عاما، أحمد عبد الهادي فتحي، 17 عاما، وليد خالد على، 19 عاما،وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.