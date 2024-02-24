عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة |تعرف على الاسماء

حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة

ارتفع عدد ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بمياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إلى 4 حالات وفاة، حيث توفي خالد وليد علي 19 عاما، بينما أصيب 17 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات إيتاي البارود وكوم حمادة وصدر دمنهور.

txt

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

txt

مصرع وإصابة 17.. الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بترعة بالبحيرة

كان الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بالقرب من التوفيقية، شهد مساء أمس الجمعة، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية في مياه ترعة بالطريق الزراعي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، والجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بمياه ترعة على جانب طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، اتجاه الإسكندرية، بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق ذات المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع سيارة ميكروباص في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، وتم انتشال السيارة من المجري المائي، وإزالة آثار الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: طارق عادل علام، 19 عاما، إسلام مهنا جابر، 20 عاما، زياد حمادة جمعة، 17 عاما، مني جميل عبد الفتاح، 22 عاما، محمود محمد عليان، 20 عاما، أحمد يحيي خضر، 17 عاما، منة محمد الطويل، 20 عاما، مصطفى أحمد فايد، 19 عاما، محمد صلاح إسماعيل، 22 عاما، حسين محمد عبد السلام، 17 عاما، محمد رجب الجزار، 22 عاما، عوض جمعة محمد على، 35 عاما، يوسف عمار عمر، 20 عاما، محمد حمدي ذكى، 20 عاما، حسن محمد عبد السلام، 17 عاما، أحمد هشام ناجى، 25 عاما.

وتوفي كل من:- محمد سمير شومان، 18 عاما، كريم سعيد محمد، 20 عاما، أحمد عبد الهادي فتحي، 17 عاما، وليد خالد على، 19 عاما،وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

البحيرة الطريق الزراعى حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة محافظة البحيرة نقلاب سيارة ميكروباص وقوع حادث انقلاب سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

ترشيحاتنا

انتهاك للقانون الدولي.. خبراء أمميون يطالبون بحظر الأسلحة على إسرائيل

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

قرار عاجل بشأن محاكمة 5 متهمين بقضية تجمهر منوف

35 قضية اتجار بـ12 مليون جنيه.. الداخلية تحاصر مافيا الدولار

أزمة في الأهلي بسبب إصابة ياسر إبراهيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

تسببوا في بكائه وضحكه.. ماذا تمنى البريطانيون للملك تشارلز؟..فيديو

فيديو

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ