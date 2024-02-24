ضبط تجار لتصرفهم في 1335 عبوة زيت لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية حملة تموينية مكبرة بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط تجار تموينين لتصرفهم في ١٣٣٥ عبوة زيت تمويني بالبيع فى السوق السوداء وآخرين لعدم إعلانهم عن الأسعار ولغلقهم في مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.