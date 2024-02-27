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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بطوخ ويتفقد مصانع تعبئة المواد الغذائية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

افتتح عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم معرض "أهلا رمضان" بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ " ، وتفقد أحد المصانع المتخصصة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية، وذلك في إطار جهود المحافظة لمحاربة غلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

يضم المعرض، الذي تنظمه مديرية التموين بالتعاون مع عدد من كبرى شركات ومصانع الأغذية، مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و 35% عن أسعار السوق المحلية.

وأكد المحافظ على أهمية هذه المعارض في تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى لزيادة عدد المعارض وتغطية جميع مدن ومراكز المحافظة .

وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بجودة عالية، مؤكداً على حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وطالب المحافظ المواطنين بالتأكد من جودة المنتجات قبل الشراء، مشيراً إلى أن هناك لجان رقابية تقوم بمتابعة المعارض للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة، مطالبا أيضا بتوفير السلع دائما ومنع ازدحام المواطنين أمام وداخل تلك المعارض .

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية وتوافر جميع الأصناف التي يحتاجون إليها وعلى رأسها الزيت والسكر والسمن والفول والعدس والدقيق والمكرونه والأرز والتمر وقمر الدين وياميش رمضان .

وعلى هامش إفتتاح المعرض تفقد المحافظ أحد المصانع لتعبئة وتغليف السلع الغذائية كالسكر والأرز والدقيق والزيت، حيث تفقد الهجان خطوط الإنتاج وأثنى المحافظ على جودة الإنتاج ووجود كميات كبيرة من السلع كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين .

ووجه المحافظ بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

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