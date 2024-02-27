تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في لبنان.

ظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل بيروت قائلا: "هيك فستان حلو بس مش ل شيرين... يعني بيناسب مايا دياب... نادين نجيم... تارا عماد.... بس مش شيرين."



شيرين عبد الوهاب



تابع:"لازمه واحدة طويلة و ممشوقة كرمال يطلع حلو، المهم، الفستان مش مناسبها ابدا و معرضها و اختيار الحذاء مش موفق... الشعر و المكياج حلوين."



أكد إيلي حنا :"شيرين لازم تتعامل مع ستايلست شاطر يفهملها جسمها و شو بيناسبه و شو لا كرمال تطلع ب لوكات مناسبة اكثر….و بعطي الاطلالة 4/10."