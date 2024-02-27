عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في لبنان.

ظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

txt

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

txt

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل بيروت قائلا: "هيك فستان حلو بس مش ل شيرين... يعني بيناسب مايا دياب... نادين نجيم... تارا عماد.... بس مش شيرين."
 

 

شيرين عبد الوهاب 


 تابع:"لازمه واحدة طويلة و ممشوقة كرمال يطلع حلو، المهم، الفستان مش مناسبها ابدا و معرضها و اختيار الحذاء مش موفق... الشعر و المكياج حلوين."


أكد  إيلي حنا :"شيرين لازم تتعامل مع ستايلست شاطر يفهملها جسمها و شو بيناسبه و شو لا كرمال تطلع ب لوكات مناسبة اكثر….و بعطي الاطلالة 4/10."

شيرين عبد الوهاب أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب أخيار شيرين عبد الوهاب أزمات شيرين عبد الوهاب أزمات شيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد منع زوجته الزيارة عنه| معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

إلهام شاهين أثارت الجدل بهذه الإطلالات بعد فقدان وزنها| شاهد

بمذاق لا يقاوم| طريقة عمل الكانيلوني

أول تعليق من ابن هاني الناظر بعد وفاة والده.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خط ملاحي جديد يربط بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا بداية مارس المقبل

الحكومة في ضيافة الحوار الوطني..رانيا المشاط تبحث سبل التعامل مع الدين الخارجي

عرض عليه منزله| هذا اللاعب يسهل انتقال مبابي لريال مدريد

الأغذية العالمي: تفشي الأمراض ونقص المياه يزيد خطر سوء التغذية لدى أطفال غزة

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

ملثمون يقتحمون محل ذهب ببولاق.. مصدر أمني يكشف الحقيقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدى خط الموت| نجل حلمي بكر يعود من أمريكا.. وزوجته: حالته متدهورة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

إدوارد كيف مخترع المجلة بمفهومها المعاصر.. كيف جاءته الفكرة؟

فيديو

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

اكتشاف أثري مذهل عمره 1800.. قصة زجاجة دموع المعزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ