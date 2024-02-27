المتحدث الرئاسي ينشر صور اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

نشر المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صور اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتناول الاجتماع، الأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة وحماية مصالحها الإستراتيجية.

الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة

واستعرض الاجتماع، مستجدات المتغيرات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري، كما تناول الاجتماع، استعراض الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة.

وثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية.

وأعرب الرئيس السيسي، عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.