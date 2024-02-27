مستشار الرئيس الفلسطيني: استقالة الحكومة ليست بسبب اندلاع الحرب وتداعياتها

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن استقالة الحكومة الفلسطينية تأتي في إطار إدارة الشأن الداخلي الفلسطينية بشكل مستقل ومنفصل عن أي اعتبارات خارجية.



وأضاف الهباش في مداخلة لبرنامج ٩٠ دقيقة، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، على قناة المحور أن الحكومة الفلسطينية عملت بكل طاقتها لإدارة الشأن الداخلي الفلسطيني حتى جاءت الاستقالة بشكل تلقائي بعدما دار الحديث عنها منذ عدة أشهر ولم يكن مصادفا باندلاع الحرب على غزة ولا بتداعياتها.



وأوضح الهباش أن استقالة الحكومة أمر طبيعي بعدما ظلت لمدة خمس سنوات، فلا توجد حكومة تستمر إلى الأبد على حد تعبيره. ورأى أن التغير وتجديد الدماء ضرورة وكذلك إعطاء المجال لبرامج ورؤى جديدة يعد أمرا ضروريا.



وكشف الهباش عن أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الرئيس وتنفذ إدارة الرئيس في الشأن الداخلي وليس لها دور سياسي خارجي. وأضاف أن الدور السياسي الخارجي من اختصاصات منظمة التحرير الفلسطينية التي يقف على رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن.