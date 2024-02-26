متحدث حركة فتح يكشف شكل العلاقة بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الجديدة.. فيديو

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أنه بعد استقالة الحكومة الفلسطينية التي كان يرأسها محمد أشتية لابد أن ينتبه الجميع إلى عدد من المعطيات وهو التخلص من العدوان على قطاع غزة حتى يكون هناك بداية لعمل الحكومة الجديدة، مضيفًا أنه لابد من الانتباه لشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة وعلاقتها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح «دولة»، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العالم يجب أن يدرك تمامًا أن عليه أن يتدخل بشكل فوري وعاجل وضاغط لوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من القطاع، حتى يتثنى للحكومة إدارة عملها في قطاع غزة، على العالم الذي تحدث في مرات عديدة عن إصلاحات وأن المرحلة المقبلة يجب أن تكون لقيام دولة فلسطينية.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني يريد أن يكون الحكومة الفلسطينية الجديدة مقبولة يتعامل معها العالم بشكل إيجابي ويسهل لها كل إمكانيات النجاح، كما أنهم يريدون علاقة واضحة بين الحكومة الفلسطينية مع حركة حماس وشكل هذه العلاقة وتعامل حماس مع الحكومة، مشددًا على أن الأزمات وما ظهر اليوم في استقالة الحكومة الفلسطينية جاء بسبب تضييق على السلطة الوطنية في عملها، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالاحتلال وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة بحاجة لعمل مختلف.

