تفاصيل استقالة محمد أشتية من رئاسة الحكومة الفلسطينينة.. أيمن الرقب يوضح

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ استقالة محمد أشتية من منصبه كرئيس لوزراء فلسطين كان مخططا له قبل أسبوع.

وأضاف "الرقب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "إذا كانت الاستقالة مرتبطة بما يحدث في موسكو من اجتماعات للفصائل الفلسطينية لمناقشة المصالحة الفلسطينية، فإن هذا أمر جيد، لأنه يعني أن الفصائل قد تتفق على حكومة تكنوقراط تفضي إلى البدء في ترتيب البيت الفلسطيني".

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: "الشعب الفلسطيني في غزة لا يكترث بتشكيل الحكومات الآن، لأن ما يهمه وقف هذه الحرب، لكن إذا كانت استقالة حكومة أشتية مرتبطة بالمطالبات الأمريكية بنظام الحوكمة وإصلاح السلطة والأسماء المطروحة حتى اللحظة لا تعني إصلاحا، لكننا سندور في نفس الدائرة".