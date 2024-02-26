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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية عن "استقالة أشتية": استجابة للأطروحات العربية والإقليمية والعالمية.. فيديو

صدى البلد

قال أشرف عكة خبير العلاقات الدولية، إن استقالة رئيس الحكومة الفلسطيني محمد أشتية تأتي استجابة من القيادة الفلسطينية للأطروحات العربية والإقليمية والدولية، بخصوص التحديات التي تواجهها دولة فلسطين.

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تفاصيل استقالة محمد أشتية من رئاسة الحكومة الفلسطينينة.. أيمن الرقب يوضح

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اشتية: وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني


وأضاف "عكة" خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية رغدة منير، إلى أنه في ظل العدوان، هناك تحديات كبرى تعيشها فلسطين، في ظل العدوان الهائل في الضفة وغزة، حيث فرضت الحرب واقعا له علاقة بالمستقبل، كما أن تداعيات الحرب الكارثية ووسط تهديدات الاحتلال المختلفة، أراد الفلسطينيون تقديم رؤية ما وأن القيادة استجابت والحكومة تقدم استقالتها، وجاهزون لبحث شكل الحكومة.

 

وأضاف أن الفلسطينيين وضعوا الأمور في سياق تحدي أمام المجتمع الدولي ليعترف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية المشروعة، كي يتم وقف حرب الإبادة لتضطلع الحكومة مستقبلا بالمهمات الإنسانية.

 

وأشار إلى أن هناك نقاش وطني جرى خلال الأشهر الماضية، وهو نقاش طويل عريض، وستكون محطة موسكو محدد لاتجاهات المرحلة القادمة التي تجعل الجميع أمام مسئولية وطنية تاريخيا باتجاه المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، لأن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، لذا التحديات تستوجب الاتحاد، وهناك أزمات اقتصادية اجتماعية، المشهد الفلسطيني يحتاج لاصطفاف وطني.

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