بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها منذ قليل بشكل مفاجئ على شخص من خارج الوسط الفني يدعى أحمد تيمور.

من هو زوج مي عز الدين ؟

زوج مي عز الدين الجديد هو أحمد تيمور خليل طييي صيدلي ومعالج غذائي ويتابعه الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

‏‎زواج مي عز الدين يعقب جدل تصريحاتها

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، منذ أيام مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق عدد من التصريحات القوية لها ، والتى كانت محل جدال كبير بين عشاقها ومحبيها.

‎وكشفت مي عز الدين خلال ظهورها في بودكاست بوب كورنر مع الفنانة هبة عبد الغني : “أنا لما أحب أفكر في حاجة لازم أشرب قهوة، كل نوعية بنات والقهوة بترمز عندهم لحاجة، يعني في بنات بتحب لمة القهوة عشان يتكلموا في أخبار البشر... بس أنا مبحبش كده خالص”.

وأوضحت مي عز الدين : «القهوة تتشرب لما تحبي تفكري في حاجة بتركيز واستمتاع».

علاقة مي عز الدين بالفنان عادل إمام

كما كشفت مي عز الدين عن علاقتها بالفنان عادل إمام، مؤكدةً أن الأمر تخطى المتعارف عليه ليصبح علاقة أسرية، كاشفةً عن شعورها عندما تكون في منزله بالقول: "بحس بالقيمة والامتنان بسبب علاقتي بعائلة الزعيم عادل إمام".

وأضافت مي عز الدين : "العلاقة لم تقتصر على تكريم عادل إمام لي فنياً، بل تجاوزت ذلك الى دعوة شخصية الى بيته، حيث تعرفت على عائلته بالكامل، وطلب اسمي وكذا حد عشان يكرمنا، وتاني خدني أنا ووالدتي البيت عنده وعرّفني بعائلته كلها... بحس بقيمة كبيرة إن الأستاذ عادل إمام دخّلني بيته وقالي مبسوط بيكي أوي".