150 فيلما في الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة في دورته الـ46، التي تُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

كشف المهرجان عن برنامج غني ومتنوع يضم حوالي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا، مما يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور والنقاد.

يقدم المهرجان هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تتنافس ضمن مسابقاته الرسمية أو تُعرض في برامجه الموازية، وجاء توزيعها كالتالي:

المسابقة الدولية: 14 فيلمًا.

القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا.

مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام.

مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام.

مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا.

برنامج العروض الخاصة: 18 فيلمًا.

البانوراما الدولية: 18 فيلمًا.

برنامج عروض منتصف الليل: 5 أفلام.

برنامج كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا.

برنامج الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا.

برنامج البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام.

يؤكد هذا التنوع على مكانة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والمنصة السينمائية الوحيدة في المنطقة الحاصلة على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ومع هذا البرنامج الحافل، تستعد القاهرة لاستقبال صناع السينما ومحبيها في احتفالية فنية تستمر على مدار 9 أيام.