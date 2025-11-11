هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

كشفت الفنانة هبة توفيق عن الأسباب الحقيقية وراء غيابها عن الساحة الفنية لمدة تسع سنوات، موضحة أنها ابتعدت بإرادتها بعد إنجابها لتتفرغ لأسرتها وأطفالها، قبل أن تفاجأ بتغيّر الوسط الفني تمامًا عند عودتها.

وقالت هبة توفيق خلال لقائها في برنامج الحكاية من البداية، الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة أميرة مجدي على قناة الشمس:أول ما خلفت قعدت جنب أولادي سبع سنين، كنت أوديهم الحضانة ونسيت أنا بشتغل إيه.

أضافت: كان في فنانين بيقدروا يعملوا الاتنين، لكن أنا معرفتش خالص، دخلت في عالم الأطفال والنوادي والتمارين، ولما الولاد كبروا قلت عايزة أرجع شغلي، لكن التوقف سنين طويلة كان غلط، لأن الشغلانة دي مينفعش يتوقف عنها.



وأضافت:لما جيت أرجع لقيت كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم مش بيشتغلوا، واللي موجودين لا يعرفوني ولا أنا أعرفهم، وده كان سبب اختفائي الحقيقي.



وتابعت:عدى عليّ إحباط كبير، وقعدت شهور مخرجتش من البيت، كنت فاكرة إني أول ما أكلم حد الدنيا هتفتحلي، لكن لقيت نفسي راجعة لمكان غريب، المخرجين والممثلين اتغيروا، وحسّيت بغربة حقيقية.



ووجّهت نصيحة للفنانين الذين يبتعدون لفترات طويلة قائلة: نصيحتي لأي فنانة بتبعد زي عزة سعيد مثلًا، ما توقفيش تمامًا، لازم تلاقي حل، لأن التوقف الكامل عن الشغل دي أكبر ضربة ممكن تحصل للإنسان.



واختتمت حديثها قائلة: ما وقفتش في مكاني، درست تمثيل للأطفال، وعملت دراسات عليا، وخلقت لنفسي مكان في الفن من زاوية جديدة، لحد ما جات فكرة البرنامج اللي قدمته.