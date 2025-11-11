قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

هبة توفيق
هبة توفيق
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة هبة توفيق عن الأسباب الحقيقية وراء غيابها عن الساحة الفنية لمدة تسع سنوات، موضحة أنها ابتعدت بإرادتها بعد إنجابها لتتفرغ لأسرتها وأطفالها، قبل أن تفاجأ بتغيّر الوسط الفني تمامًا عند عودتها.

وقالت هبة توفيق خلال لقائها في برنامج الحكاية من البداية، الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة أميرة مجدي على قناة الشمس:أول ما خلفت قعدت جنب أولادي سبع سنين، كنت أوديهم الحضانة ونسيت أنا بشتغل إيه.

أضافت: كان في فنانين بيقدروا يعملوا الاتنين، لكن أنا معرفتش خالص، دخلت في عالم الأطفال والنوادي والتمارين، ولما الولاد كبروا قلت عايزة أرجع شغلي، لكن التوقف سنين طويلة كان غلط، لأن الشغلانة دي مينفعش يتوقف عنها.


وأضافت:لما جيت أرجع لقيت كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم مش بيشتغلوا، واللي موجودين لا يعرفوني ولا أنا أعرفهم، وده كان سبب اختفائي الحقيقي.


وتابعت:عدى عليّ إحباط كبير، وقعدت شهور مخرجتش من البيت، كنت فاكرة إني أول ما أكلم حد الدنيا هتفتحلي، لكن لقيت نفسي راجعة لمكان غريب، المخرجين والممثلين اتغيروا، وحسّيت بغربة حقيقية.


ووجّهت نصيحة للفنانين الذين يبتعدون لفترات طويلة قائلة: نصيحتي لأي فنانة بتبعد زي عزة سعيد مثلًا، ما توقفيش تمامًا، لازم تلاقي حل، لأن التوقف الكامل عن الشغل دي أكبر ضربة ممكن تحصل للإنسان.


واختتمت حديثها قائلة: ما وقفتش في مكاني، درست تمثيل للأطفال، وعملت دراسات عليا، وخلقت لنفسي مكان في الفن من زاوية جديدة، لحد ما جات فكرة البرنامج اللي قدمته.

هبة توفيق اعمال هبة توفيق سبب غياب هبة توفيق عن الساحة الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

التسول

حبس شخص لاتهامه باستغلال نجله في التسول بالإسماعيلية

المتهمين

قائد سيارة نقل يصطدم بملاكي ويتعدى على صاحبها بالقاهرة

المتهم

أولوية مسح سيارات المارة .. حكاية واقعة تعدي شخص على فتاة بالجيزة

بالصور

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد