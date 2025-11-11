انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف تفاصيل سير العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب 2025، حيث ظهر حب الناس للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال تفقده أعمال سير العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى.

تقدم النائب محمد أبو العينينن وكيل مجلس النواب، مسيرة شعبية حاشدة في الجيزة على هامش انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الجيزة، حيث يترشح أبو العينين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

ولفت إلى أبو العينين نائب مهم وعريق وموجود دائما بين جماهيره من خلال أنشطته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويقف دائما إلى جانبهم ولديهم الكثير من الخدمات لهم وله دور سياسي في برلمان البحر المتوسط.