صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو

في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تُعد أحد الصروح الصناعية الكبرى التي تجمع بين الصناعات الدفاعية والمدنية.

الهيئة بها صناعات عسكرية ثقيلة موجودة بالمعارض

وأكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه رغم النمو الكبير في الصناعات المدنية، لكن الصناعات الدفاعية أيضا تلقي إهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الهيئة لديها 14 شركة ومصنع، منها 7 شركات تعمل على الصناعات الدفاعية بجانب الصناعات المدنية، و7 أخرين للصناعات المدنية فقط.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي": “لدينا 3 مصانع بمنطقة حلوان معنيين بصناعة الطائرات وهم: مصنع الطائرات ومصنع المحركات ومصنع حلوان”، موضحًا أن مصنع المحركات بحلوان بتولي صيانة أكثر من 90% من محركات القوات الجوية، إلى جانب إحتوائه على مركز تصنيع رقمي به 15 ماكينة مبرمجة تعمل أتوماتيكيا بالكامل بدون أي تدخل بشري.

وتابع أن مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات ينتج جميع قطع الغيار لمختلف القطاعات والمصانع بإستخدام "الهندسة العكسية"، لافتا إلى أن الهيئة بها صناعات عسكرية ثقيلة ويتم عرضها بعضها بالمعارض.

توقيع شراكة مع شركة صينية كبري لإنتاج أجهزة الأشعة

وتابع: “تم توقيع شراكة مع شركة صينية كبري حاصلة على علامة الجودة الأوروبية لإنتاج أجهزة الأشعة”.

وأشار إلى أن الشركة العربية الإفريقية تهدف لتصدير إنتاجها للأسواق العربية والإفريقية، معقبا: “ننفذ 5 مصانع في 4 محافظات لتدوير المخلفات الصلبة من خلال الشركة العربية البريطانية الديناميكية التابعة للهيئة”.

ولفت: “نستهدف إفتتاح مصنع المسامير والشرائح الطبية ومصنع السرنجات الأمنة مطلع العام المقبل”.

نشارك في منظومة إدارة المخلفات الصلبة

وقال: "لسنا ببعيد عن المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها "حياة كريمة"، ولدينا 5 مصانع وشركات يعملون على تنفيذ أكثر من 300 مشروع في محافظات مصر المختلفة ضمن المبادرة".

وأوضح أن الهيئة تشارك في منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة، موضحا: "ننفذ 5 مصانع في 4 محافظات لتدوير المخلفات الصلبة من خلال الشركة العربية البريطانية الديناميكية التابعة للهيئة.. وبدأنا ب4 مصانع وشركات والأن لدينا 14 شركة ومصنع في مجال الصناعات الدفاعية بجانب الصناعات المدنية”.

نحرص على تقديم أسعار تنافسية

وأكد اللواء: “نحرص على تقديم أسعار تنافسية، والرئيس وجه بزيادة الإنتاج والتصدير وخفض الأسعار”.

وتابع: “المواطن المصري في مقدمة أولوياتنا، ولدينا مصانع تنتج منتجات لخدمة المواطن والأسرة المصرية، مثل: مصنع الإلكترونيات”.

وأشار: “نصدر منتجاتنا لعدد من الدول الإفريقية سواء المنتجات الدفاعية أو المدني.. هناك إهتمام كبير من الدول الإفريقية بمنتجات الهيئة، موضحا أنهم يستقبلون العديد من الزيارات لسفراء ومسئولين من إفريقيا”.

تعاون كبير مع العديد من الدول العربية

وأوضح أن هناك تعاون مع العديد من الدول العربية، وهم لديهم مؤسسات تناظر الهيئة ولكنها تابعة للدولة بذاتها.

ولفت أن الهيئة العربية للتصنيع تفتح أبوابها للدول العربية للعودة إليها، معلقا: “بدأنا ب4 مصانع وشركات والأن لدينا 14 شركة ومصنع في مجال الصناعات الدفاعية بجانب الصناعات المدنية”.

تم إنشاء الهيئة عام 1975 وبدأت بـ 4 شركات

وأكد أنه تم إنشاء الهيئة عام 1975 وبدأت بـ 4 شركات، مشيرا إلى أن الهيئة هي إحدي ثمار حالة التضامن العربي أثناء حرب أكتوبر 73.

وتابع أن قادة مصر والإمارات والسعودية وقطر هم من فكروا فى تأسيس الهيئة العربية للتصنيع عام 1975.