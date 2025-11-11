رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نشارك في منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع بعض الوزرات

أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: "لسنا ببعيد عن المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها "حياة كريمة"، ولدينا 5 مصانع وشركات يعملون على تنفيذ أكثر من 300 مشروع في محافظات مصر المختلفة ضمن المبادرة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الهيئة تشارك في منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة، موضحا: "ننفذ 5 مصانع في 4 محافظات لتدوير المخلفات الصلبة من خلال الشركة العربية البريطانية الديناميكية التابعة للهيئة".

وتابع: “بدأنا ب4 مصانع وشركات والأن لدينا 14 شركة ومصنع في مجال الصناعات الدفاعية بجانب الصناعات المدنية”.



