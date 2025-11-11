قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضر عيد ميلادها والعرض الخاص لفيلمها| هل يعيش عمرو دياب قصة حب مع أسماء جلال؟
القنصلية الروسية بالغردقة: عودة 12 سائحا من المصابين في حادث اصطدام حافلة سياحية وسيارة نقل
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نشارك في منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع بعض الوزرات

اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
هاجر ابراهيم

أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: "لسنا ببعيد عن المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها "حياة كريمة"، ولدينا 5 مصانع وشركات يعملون على تنفيذ أكثر من 300 مشروع في محافظات مصر المختلفة ضمن المبادرة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الهيئة تشارك في منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة، موضحا: "ننفذ 5 مصانع في 4 محافظات لتدوير المخلفات الصلبة من خلال الشركة العربية البريطانية الديناميكية التابعة للهيئة".

وتابع: “بدأنا ب4 مصانع وشركات والأن لدينا 14 شركة ومصنع في مجال الصناعات الدفاعية بجانب الصناعات المدنية”.


 

العربية للتصنيع المشروعات القومية حياة كريمة محافظات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد