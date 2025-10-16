قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 4 أشخاص.. الأمن الكيني يطلق النار على مشيعي جنازة زعيم المعارضة | شاهد
مقتل 14 شخصا في معركة بالرصاص والسهام بين الجيش الإندونيسي ومتمردين
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة على طريق القصير - مرسى علم
مدبولي: لدي ثقة كاملة في شبابنا لإبهار العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مرفت الكسان: تطوير مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع يدعم الاقتصاد الوطني

النائبة مرفت الكسان
النائبة مرفت الكسان
حسن رضوان

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أعمال التطوير الجارية في مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الموازنة العامة عبر إحلال المنتج المصري محل المستورد.

وقالت الكسان في تصريح خاص لصدي البلد، إن تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة التصنيعية للمصنع يواكب توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات التكنولوجية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع الإيرادات العامة وتحقيق عائد اقتصادي مستدام من خلال التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن ما تنفذه الهيئة العربية للتصنيع من مشروعات في قطاع الإلكترونيات يجسد فكرًا استثماريًا واعيًا يربط بين التنمية الصناعية والاستقرار المالي، موضحة أن نجاح المصنع في طرح منتجات تنافسية محليًا سيؤدي إلى خفض الواردات وزيادة الفائض الإنتاجي الموجه للتصدير.

واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم الدولة لقطاع الصناعة وخاصة صناعة الإلكترونيات يعزز من أركان الاقتصاد القومي، مشيدة بجهود اللواء مهندس مختار عبد اللطيف في قيادة عملية التطوير داخل الهيئة، ومؤكدة أن تجربة مصنع الإلكترونيات تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية الاقتصادية القائمة على التصنيع والإنتاج المحلي.

النائبة مرفت الكسان مجلس النواب مصنع الإلكترونيات هيئة العربية للتصنيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

السفير حسام زكي

حسام زكي : مؤتمر شرم الشيخ للسلام أنهى عمليا حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف

مفوضية الاتحاد الأفريقي تهنئ مصر ودول القارة المتأهلة إلى كأس العالم 2026

نتنياهو

نتنياهو تعليقا على مقتل رئيس أركان الحوثيين: سنصل إلى الجميع

بالصور

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد