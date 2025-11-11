أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: “نحرص على تقديم أسعار تنافسية، والرئيس وجه بزيادة الإنتاج والتصدير وخفض الأسعار”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “المواطن المصري في مقدمة أولوياتنا، ولدينا مصانع تنتج منتجات لخدمة المواطن والأسرة المصرية، مثل: مصنع الإلكترونيات”.

وتابع: “نصدر منتجاتنا لعدد من الدول الإفريقية سواء المنتجات الدفاعية أو المدني.. هناك إهتمام كبير من الدول الإفريقية بمنتجات الهيئة، موضحا أنهم يستقبلون العديد من الزيارات لسفراء ومسئولين من إفريقيا”.