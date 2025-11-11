قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توقيع شراكة مع شركة صينية كبري حاصلة على علامة الجودة الأوروبية لإنتاج أجهزة الأشعة

هاجر ابراهيم

أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: “تم توقيع شراكة مع شركة صينية كبري حاصلة على علامة الجودة الأوروبية لإنتاج أجهزة الأشعة”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الشركة العربية الإفريقية تهدف لتصدير إنتاجها للأسواق العربية والإفريقية، معقبا: “ننفذ 5 مصانع في 4 محافظات لتدوير المخلفات الصلبة من خلال الشركة العربية البريطانية الديناميكية التابعة للهيئة”.

وتابع: “نستهدف إفتتاح مصنع المسامير والشرائح الطبية ومصنع السرنجات الأمنة مطلع العام المقبل”.

وأشار: “بدأنا ب4 مصانع وشركات والأن لدينا 14 شركة ومصنع في مجال الصناعات الدفاعية بجانب الصناعات المدنية”.

وعقب: "لسنا ببعيد عن المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها "حياة كريمة"، ولدينا 5 مصانع وشركات يعملون على تنفيذ أكثر من 300 مشروع في محافظات مصر المختلفة ضمن المبادرة". 

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

مجالس البُردة في المساجد

مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: أطلقنا مجالس البُردة في المساجد لإحياء الارتباط بالنبي

قراءة القرآن

مدير شئون القرآن بالأزهر: نعيش زمنا سيخرج قراءً عظامًا يحملون راية التلاوة في العالم الإسلامي

أيهما أولى الحج أم تزويج الأبناء أولا

أيهما أولى.. الحج أم تزويج الأبناء أولا؟ دار الإفتاء تجيب

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

