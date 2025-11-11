رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توقيع شراكة مع شركة صينية كبري حاصلة على علامة الجودة الأوروبية لإنتاج أجهزة الأشعة

أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: “تم توقيع شراكة مع شركة صينية كبري حاصلة على علامة الجودة الأوروبية لإنتاج أجهزة الأشعة”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الشركة العربية الإفريقية تهدف لتصدير إنتاجها للأسواق العربية والإفريقية، معقبا: “ننفذ 5 مصانع في 4 محافظات لتدوير المخلفات الصلبة من خلال الشركة العربية البريطانية الديناميكية التابعة للهيئة”.

وتابع: “نستهدف إفتتاح مصنع المسامير والشرائح الطبية ومصنع السرنجات الأمنة مطلع العام المقبل”.

وأشار: “بدأنا ب4 مصانع وشركات والأن لدينا 14 شركة ومصنع في مجال الصناعات الدفاعية بجانب الصناعات المدنية”.

وعقب: "لسنا ببعيد عن المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها "حياة كريمة"، ولدينا 5 مصانع وشركات يعملون على تنفيذ أكثر من 300 مشروع في محافظات مصر المختلفة ضمن المبادرة".