رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

يترقب ملايين المواطنين في الداخل والخارج موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن شارك الناخبون في المرحلة الأولى من التصويت، وسط إشراف قضائي شامل وإجراءات تنظيمية مشددة لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

وتُعد انتخابات مجلس النواب 2025 واحدة من أبرز الاستحقاقات السياسية خلال السنوات الأخيرة، إذ تجرى وفق نظامي الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، بناءً على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد المعتمد في يونيو الماضي.



انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أشرفت على تنظيم العملية الانتخابية بدقة في الداخل والخارج، مع متابعة لحظية لمراحل التصويت والفرز، وتوفير كل الضمانات القانونية لضمان الشفافية.

كما تم تخصيص لجان مساعدة لذوي الهمم وكبار السن وتيسير دخول الناخبين إلى مقار اللجان، فضلًا عن الانتشار الأمني المكثف لتأمين اللجان الانتخابية ومحيطها.

وأكدت الهيئة أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى تمت وفق أعلى معايير النزاهة، مشيرة إلى أن جميع أوراق الاقتراع والفرز تمت تحت إشراف قضائي كامل، سواء داخل المحافظات أو في مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، لضمان دقة النتائج واحترام إرادة الناخبين.

موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

بحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يوم 18 نوفمبر 2025، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وتصويت الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

وتفتح الهيئة باب تلقي الطعون لمدة 48 ساعة بعد إعلان النتائج حتى يوم 20 نوفمبر، على أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 21 وحتى 30 نوفمبر.

أما جولة الإعادة للمرحلة الأولى فتجري للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وللمقيمين في الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية لتلك المرحلة يوم 11 ديسمبر 2025.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تبدأ المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بتصويت المصريين بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، ثم تصويت الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وفق الجدول الزمني المعلن مسبقًا من الهيئة.

وسيتم إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر 2025، على أن يُفتح باب الطعون حتى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وللداخل يومي 17 و18 ديسمبر، ثم يتم إعلان النتيجة النهائية الكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم 25 ديسمبر 2025.

خريطة المحافظات المشاركة في كل مرحلة

تشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

أما المرحلة الثانية فتضم 13 محافظة أخرى هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتجرى الانتخابات وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يخصص 284 مقعدًا للنظام الفردي موزعين على 143 دائرة انتخابية، و284 مقعدًا للقوائم المغلقة المطلقة موزعة على أربع دوائر كبرى تشمل قطاعات الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى وشرق الدلتا.

إشراف قضائي كامل وتنظيم محكم

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تخضع لإشراف قضائي شامل، حيث يوجد قاضٍ على كل صندوق لضمان دقة إجراءات التصويت والفرز، مشيرة إلى أن جميع الجهات المعنية التزمت بتطبيق التعليمات الخاصة بفترات الدعاية الانتخابية، ومراقبة الصمت الانتخابي في موعده المحدد قانونًا.

كما أكدت الهيئة أنه تم وضع خطة محكمة لتأمين مقار اللجان، وتسهيل وصول الناخبين إليها، ومتابعة عملية الاقتراع لحظة بلحظة من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية منتشرة على مستوى المحافظات.

المصريون بالخارج يشاركون بقوة

وفي تصريح برلماني، أشاد عدد من النواب بأداء المصريين في الخارج خلال انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدين أنهم ضربوا أروع الأمثلة في الانتماء الوطني والمشاركة الواعية، من خلال الإقبال الكبير على التصويت في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وأشار النواب إلى أن المشاركة القوية من أبناء الجاليات المصرية تعكس وعيهم بأهمية دور البرلمان الجديد في صياغة مستقبل البلاد التشريعي، ودعم سياسات الدولة في مختلف المجالات.

ترقب واسع لإعلان النتيجة النهائية في 25 ديسمبر

يعيش الشارع المصري حالة من الترقب لمعرفة أسماء الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية والرسمية يوم 25 ديسمبر 2025، متضمنة أسماء الفائزين بالنظامين الفردي والقائمة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من العمل البرلماني في مصر.