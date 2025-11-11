مسيرة حاشدة في الإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت محافظة الإسكندرية مسيرة جماهيرية ضخمة شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظة، بمشاركة قيادات حزب الجبهة الوطنية، في مشهد يعكس الوعي الشعبي بأهمية المشاركة السياسية.

انطلقت المسيرة في أجواء مفعمة بالحماس الوطني، بهدف حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025، تأكيدًا على دورهم في رسم مستقبل الوطن ودعم مسيرة الديمقراطية والتنمية.



وتشهد محافظة الإسكندرية عملية انتخابية كبرى تجري من خلال 5 دوائر انتخابية، تضم 5 لجان عامة و316 مقراً انتخابياً و558 لجنة فرعية. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في المحافظة 4,475,444 ناخباً، جميعهم مدعوون لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم.



مواعيد التصويت

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت في المرحلة الأولى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، على أن تستمر عملية التصويت من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً لمدة يومين. ويأتي هذا الجدول الزمني لينظم العملية الانتخابية ويضمن مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع.