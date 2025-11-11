قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
انتهاء عمليات تصويت مجلس النواب في يومها الثاني
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.. الإفتاء تكشف حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
رنا عصمت

يحتوي البروكلى على مركب نباتي آخر هو الكولين، وهو أحد أشكال فيتامين ب الضروري لصحة الدماغ وتعزيز نموه، مما يعزز وظيفة الإدراك، ويمنع تدهور الذاكرة خاصة عند التقدم في العمر، ويقلل من الاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر مثل مرض آلزهايمر.


فوائد البروكلى الصحية..

1-يعد البروكلى غذاء جيد لمن يعانون مشاكل فى العظام فهو يحتوي البروكلى على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين أ و ج .

2-يساهم أيضا فى تقوية العظام ويمد الجسم بالكثير من الطاقة والحيوية فيجنب الشخص الشعور بالخمول والتعب.

3-يحتوي على كميات جيدة من الفيتامين C مما يجعله مفيداً للمفاصل والأغشية المخاطية، وإن تناول عصيره الطازج يساهم بشكل فعال في القضاء على ديدان الأمعاء.

4-وهو أيضاً مدر للبول والطمث، وينقي الكبد ويعالج ويقي من الأورام غير الحميدة.


 

5-البروكلي دواء حقيقي لكثير من الحالات: فهو يساعد في حالات النقرس والروماتيزم وتشمع الكبد والاستسقاء والسمنة وارتفاع السكر في الدم والربو.


المصدر هيلثى لاين
 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى البروكلى فوائد البروكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

صورة روج المتحف المصري الكبير

كبير الأثريين عن روج المتحف الكبير: سلوك خاطئ ومرفوض يحتاج لوعي

مطار القاهرة

مزاد علني لبيع السيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

انتخابات مجلس النواب .. استمرار أعمال التصويت في 30 لجنة بسبب الزحام بأسيوط

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد