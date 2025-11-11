ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

يحتوي البروكلى على مركب نباتي آخر هو الكولين، وهو أحد أشكال فيتامين ب الضروري لصحة الدماغ وتعزيز نموه، مما يعزز وظيفة الإدراك، ويمنع تدهور الذاكرة خاصة عند التقدم في العمر، ويقلل من الاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر مثل مرض آلزهايمر.



فوائد البروكلى الصحية..

1-يعد البروكلى غذاء جيد لمن يعانون مشاكل فى العظام فهو يحتوي البروكلى على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين أ و ج .

2-يساهم أيضا فى تقوية العظام ويمد الجسم بالكثير من الطاقة والحيوية فيجنب الشخص الشعور بالخمول والتعب.

3-يحتوي على كميات جيدة من الفيتامين C مما يجعله مفيداً للمفاصل والأغشية المخاطية، وإن تناول عصيره الطازج يساهم بشكل فعال في القضاء على ديدان الأمعاء.

4-وهو أيضاً مدر للبول والطمث، وينقي الكبد ويعالج ويقي من الأورام غير الحميدة.





5-البروكلي دواء حقيقي لكثير من الحالات: فهو يساعد في حالات النقرس والروماتيزم وتشمع الكبد والاستسقاء والسمنة وارتفاع السكر في الدم والربو.



المصدر هيلثى لاين

