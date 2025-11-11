قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا هو الأقوى منذ ثلاثة أسابيع، بعد موجة صعود حادة قادها المعدن الأصفر عالميًا مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض جديد للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

ووصل سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق، إلى أكثر من 5500 جنيه للجرام في منتصف تعاملات اليوم، محققًا زيادة قدرها 200 جنيه خلال يومين فقط، في حين صعد سعر الجنيه الذهب بمقدار 1600 جنيه مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

هذه القفزات السعرية جاءت نتيجة مباشرة لارتفاع سعر الأونصة عالميًا، التي تجاوزت حاجز 4140 دولارًا خلال الساعات الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أحدث مؤشرات أسعار الذهب اليوم في مصر لتؤكد استمرار موجة الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، حيث سجلت الأسعار التالية في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24:
بيع: 6325 جنيهًا
شراء: 6270 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 22:
بيع: 5800 جنيه
شراء: 5745 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا في مصر):
بيع: 5535 جنيهًا
شراء: 5485 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18:
بيع: 4745 جنيهًا
شراء: 4700 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14:
بيع: 3690 جنيهًا
شراء: 3655 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 12:
بيع: 3165 جنيهًا
شراء: 3135 جنيهًا

سعر الأونصة بالجنيه:
بيع: 196,750 جنيهًا
شراء: 194,975 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر:
بيع: 44,280 جنيهًا
شراء: 43,880 جنيهًا
 

سعر الذهب عالميا

تواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القوي، إذ سجلت الأونصة نحو 4142.33 دولارًا في أحدث تداولاتها، مدعومة بتزايد مؤشرات السوق على قرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يعزز الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية.

كما ساهمت الأنباء القادمة من واشنطن حول انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق لإعادة تمويل المؤسسات الحكومية، في تهدئة المخاوف الاقتصادية ودفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

أسباب صعود أسعار الذهب اليوم في مصر

يرى خبراء سوق الذهب أن استمرار ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع أسعار الأونصة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر، بالتزامن مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر.

كما أشار الخبراء إلى أن السوق يتأثر بشدة بتحركات الأسعار العالمية، إذ يعتمد تسعير الذهب في مصر بشكل أساسي على سعر الأونصة بالدولار وسعر الصرف.

 ومع بقاء الدولار مستقرًا، فإن أي تحرك في الأسعار العالمية ينعكس مباشرة على السوق.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 تراجع الدولار الأمريكي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

الشتاء

كيف يتم تسمية العواصف؟ من أبيجيل إلى برام بين البشر والحيوانات

عناكب

مدينة العناكب.. اكتشاف مدهش لعالم خفي يضم 100 ألف عنكبوت تحت الأرض

هذه الأعراض تنذر بمرض السكري .. احذر منها

أعراض تنذر بمرض السكري .. احذرها

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

