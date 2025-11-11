قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا هو الأقوى منذ ثلاثة أسابيع، بعد موجة صعود حادة قادها المعدن الأصفر عالميًا مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض جديد للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق، إلى أكثر من 5500 جنيه للجرام في منتصف تعاملات اليوم، محققًا زيادة قدرها 200 جنيه خلال يومين فقط، في حين صعد سعر الجنيه الذهب بمقدار 1600 جنيه مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

هذه القفزات السعرية جاءت نتيجة مباشرة لارتفاع سعر الأونصة عالميًا، التي تجاوزت حاجز 4140 دولارًا خلال الساعات الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أحدث مؤشرات أسعار الذهب اليوم في مصر لتؤكد استمرار موجة الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، حيث سجلت الأسعار التالية في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24:

بيع: 6325 جنيهًا

شراء: 6270 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 22:

بيع: 5800 جنيه

شراء: 5745 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا في مصر):

بيع: 5535 جنيهًا

شراء: 5485 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18:

بيع: 4745 جنيهًا

شراء: 4700 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14:

بيع: 3690 جنيهًا

شراء: 3655 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 12:

بيع: 3165 جنيهًا

شراء: 3135 جنيهًا

سعر الأونصة بالجنيه:

بيع: 196,750 جنيهًا

شراء: 194,975 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر:

بيع: 44,280 جنيهًا

شراء: 43,880 جنيهًا



سعر الذهب عالميا

تواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القوي، إذ سجلت الأونصة نحو 4142.33 دولارًا في أحدث تداولاتها، مدعومة بتزايد مؤشرات السوق على قرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يعزز الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية.

كما ساهمت الأنباء القادمة من واشنطن حول انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق لإعادة تمويل المؤسسات الحكومية، في تهدئة المخاوف الاقتصادية ودفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

أسباب صعود أسعار الذهب اليوم في مصر

يرى خبراء سوق الذهب أن استمرار ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع أسعار الأونصة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر، بالتزامن مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر.

كما أشار الخبراء إلى أن السوق يتأثر بشدة بتحركات الأسعار العالمية، إذ يعتمد تسعير الذهب في مصر بشكل أساسي على سعر الأونصة بالدولار وسعر الصرف.

ومع بقاء الدولار مستقرًا، فإن أي تحرك في الأسعار العالمية ينعكس مباشرة على السوق.