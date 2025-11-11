قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
توك شو

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على المواطنين إرتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة، حيث أنه إعتبارا من يوم الخميس هناك حالة من عدم الإستقرار فى أحوال الطقس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك زيادة فى سقوط الأمطار بمحافظة مطروح غدا الأربعاء، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على مطروح والسلوم.

وتابعت أنه بحلول يوم الخميس والجمعة والسبت هناك حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، وسقوط أمطار يوم الخميس من غزيرة إلى متوسطة فى الأماكن الساحلية، ومن الممكن أن تصل إلى رعدية، ويتساقط معها حبات البرد فى أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى المحافظات الداخلية بكميات أقل من جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبري.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك إنخفاض في قيم درجات الحرارة، وتصل العظمي فى القاهرة من 24 إلى 25 درجة مئوية، محذرة من ضربات البرق والرعد الموجودة فى بعض الاماكن الساحلية.

