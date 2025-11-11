ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على المواطنين إرتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة، حيث أنه إعتبارا من يوم الخميس هناك حالة من عدم الإستقرار فى أحوال الطقس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك زيادة فى سقوط الأمطار بمحافظة مطروح غدا الأربعاء، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على مطروح والسلوم.

وتابعت أنه بحلول يوم الخميس والجمعة والسبت هناك حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، وسقوط أمطار يوم الخميس من غزيرة إلى متوسطة فى الأماكن الساحلية، ومن الممكن أن تصل إلى رعدية، ويتساقط معها حبات البرد فى أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى المحافظات الداخلية بكميات أقل من جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبري.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك إنخفاض في قيم درجات الحرارة، وتصل العظمي فى القاهرة من 24 إلى 25 درجة مئوية، محذرة من ضربات البرق والرعد الموجودة فى بعض الاماكن الساحلية.