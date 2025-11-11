قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
تحقيقات وملفات

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ابن يقتل والدته
ابن يقتل والدته
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة،بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة حيث قام نجل سيدة باطلاق النار عليها ولقيت مصرعها في الحال.. 

ابن يقتل والدته

انتقلت جهات التحقيق المختصة إلى مكان الواقعة بمنطقة نزلة بهتيم عزبة العرب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمعاينة جثمان السيدة التي لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري في الوجه على يد نجلها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوجود جثة داخل أحد المنازل بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة تُدعى فاطمة عبدالله، مصابة بطلق ناري في الوجه.

وكشفت التحريات الأولية أن نجل المجني عليها هو من أطلق النار عليها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات اللازمة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرفها لحين صدور قرارها بشأن التصريح بالدفن.

التحريات الأولية 

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل سيدة على يد نجلها بمنطقة نزلة بهتيم بعزبة العرب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن الجاني كان يعبث بسلاح ناري بحوزته، وخلال تنظيفه إياه خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت والدته في الوجه، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وانتقلت جهات التحقيق المختصة إلى مكان الواقعة بمنطقة نزلة بهتيم عزبة العرب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمعاينة جثمان السيدة التي لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري في الوجه على يد نجلها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوجود جثة داخل أحد المنازل بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة تُدعى فاطمة عبدالله، مصابة بطلق ناري في الوجه.

وكشفت التحريات الأولية أن نجل المجني عليها هو من أطلق النار عليها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات اللازمة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرفها لحين صدور قرارها بشأن التصريح بالدفن.

