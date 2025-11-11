قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
بالصور

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة
كشفت تويوتا عن نسختها الجديدة من هايلوكس 2026 بتجهيزات مخصصة للمغامرات والرحلات الطويلة، حيث جاءت السيارة مزودة بخيمة علوية وكارافان متنقل يتيح التخييم في أي مكان. النسخة الجديدة تجمع بين القوة والرفاهية في تصميم مميز يناسب محبي الطرق الوعرة.
 

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت رينو عن خطة لإعادة دمج محركات البنزين في بعض سياراتها الكهربائية، بهدف تحسين مدى القيادة وتقليل تكلفة الإنتاج. الشركة أوضحت أن القرار مؤقت حتى تطوير بطاريات أكثر كفاءة.
 

رئيس شركة أمريكية يتقاضى أجرًا أعلى من "إيلون ماسك" المثير للجدل
أثارت تقارير مالية ضجة بعد الكشف عن أن رئيس شركة سيارات أمريكية ناشئة يتقاضى أجرًا سنويًا يتجاوز ما يحصل عليه إيلون ماسك، رغم أن شركته لم تحقق بعد أرباحًا كبيرة. الأمر فتح نقاشًا حول تضخم رواتب التنفيذيين في قطاع السيارات الكهربائية.
 

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور
ظهرت كيا تيلورايد 2027 الجديدة بتصميم مطور يجمع بين الفخامة والعملية، مع تحسينات كبيرة في المقصورة الداخلية وأنظمة الأمان. السيارة تأتي بمحرك قوي وتقنيات ذكية لتنافس بقوة في فئة الـSUV العائلية.
 

نيسان نافارا 2026 تظهر لأول مرة| صور
قدمت نيسان رسميًا الجيل الجديد من نافارا 2026 بتصميم أكثر جرأة ومقصورة داخلية محدثة بالكامل. السيارة تستهدف عشاق الشاحنات القوية وتأتي بأنظمة دفع رباعي متطورة وقدرات تحميل أعلى من الجيل السابق.
 

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا
أجرت تسلا تعديلات واسعة على شاحنتها الكهربائية Semi استعدادًا للإطلاق التجاري، تضمنت تحسين نظام البطاريات وزيادة مدى القيادة، مع تحديثات في التصميم الداخلي لتوفير راحة أكبر للسائقين في الرحلات الطويلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

بالصور

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

فيديو

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

