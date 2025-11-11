أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

كشفت تويوتا عن نسختها الجديدة من هايلوكس 2026 بتجهيزات مخصصة للمغامرات والرحلات الطويلة، حيث جاءت السيارة مزودة بخيمة علوية وكارافان متنقل يتيح التخييم في أي مكان. النسخة الجديدة تجمع بين القوة والرفاهية في تصميم مميز يناسب محبي الطرق الوعرة.



رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت رينو عن خطة لإعادة دمج محركات البنزين في بعض سياراتها الكهربائية، بهدف تحسين مدى القيادة وتقليل تكلفة الإنتاج. الشركة أوضحت أن القرار مؤقت حتى تطوير بطاريات أكثر كفاءة.



رئيس شركة أمريكية يتقاضى أجرًا أعلى من "إيلون ماسك" المثير للجدل

أثارت تقارير مالية ضجة بعد الكشف عن أن رئيس شركة سيارات أمريكية ناشئة يتقاضى أجرًا سنويًا يتجاوز ما يحصل عليه إيلون ماسك، رغم أن شركته لم تحقق بعد أرباحًا كبيرة. الأمر فتح نقاشًا حول تضخم رواتب التنفيذيين في قطاع السيارات الكهربائية.



الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

ظهرت كيا تيلورايد 2027 الجديدة بتصميم مطور يجمع بين الفخامة والعملية، مع تحسينات كبيرة في المقصورة الداخلية وأنظمة الأمان. السيارة تأتي بمحرك قوي وتقنيات ذكية لتنافس بقوة في فئة الـSUV العائلية.



نيسان نافارا 2026 تظهر لأول مرة| صور

قدمت نيسان رسميًا الجيل الجديد من نافارا 2026 بتصميم أكثر جرأة ومقصورة داخلية محدثة بالكامل. السيارة تستهدف عشاق الشاحنات القوية وتأتي بأنظمة دفع رباعي متطورة وقدرات تحميل أعلى من الجيل السابق.



تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

أجرت تسلا تعديلات واسعة على شاحنتها الكهربائية Semi استعدادًا للإطلاق التجاري، تضمنت تحسين نظام البطاريات وزيادة مدى القيادة، مع تحديثات في التصميم الداخلي لتوفير راحة أكبر للسائقين في الرحلات الطويلة.