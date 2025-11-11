وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدقي

أدلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب أمام لجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي، مؤكدًا حرصه على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام فور عودته من الخارج.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في تصريح له؛ كنت حريصا على الإدلاء بصوتي فور وصولي من الخارج.

انتخابات مجلس النواب 2025

وانطلقت صباح أمس الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.