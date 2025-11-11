بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
عزة عاطف

على الرغم من أن الجيل التاسع من تويوتا هايلكس بالكاد بدأ الوصول إلى وصالات العرض، إلا أن الشركة احتفت به في إطلاقه العالمي في تايلاند عبر مجموعة من الإصدارات المعدّلة التي كشفّت مدى إمكانات التخصيص. 
خلال الحدث، عرضت نسخ مختلفة من السيارة منها بنية مخصصة للطرق الوعرة، وأخرى مُحوّلة إلى عربة تخييم، بالإضافة إلى نسخة “رياضية شارع” تستخدم حزمة GR الرسمية.

حزمة تويوتا هايلكس GR وتعديلات الأداء

أحد الإصدارات التي لفتت الأنظار كانت المزودة بحزمة GR Parts، حيث تضمنت شبكًا أماميًا أسود لامعاً، درع حماية أمامي باللون الأحمر، امتدادات أجنحة سوداء لامعة، جنوط سوداء بإطارات ضخمة مخصصة للطرق الوعرة، ودرابزينات جانبية branded مميزة. 

كانت التعديلات واضحة لتعزيز الطابع المغامر والموجه نحو المستخدم الذي يريد “أكثر من مجرد شاحنة عمل”.

ما يميز هايلكس 2026 الجديد هو أن تويوتا وضّحت منذ البداية أنّ السيارة متاحة لعدة أنماط استخدام، وهذا ما انعكس في العرض من خلال:

تحولت نسخة التخييم تحولت إلى مساحة معيشة متنقلة مدمجة مع الخيارات المناسبة للطرق الوعرة.

النسخة الطرقات الوعرة التي ارتكزت على تجهيزات الزحف، عجلات ضخمة، حماية إضافية للهيكل، وخطافات سحب في الفئة الأعلى.

أما النسخة الشبابية الحضرية فقد ركزت على الأداء والمظهر الرياضي دون التضحية بالعملية.

وفقاً لما أعلنت تويوتا، يعتمد الجيل التاسع على منصة محسّنة من IMV مع بنية هيكلية أقوى وتعليق معدل لراحة أفضل وتحكّم أكبر. 

أحد المحركات المتوفرة هو محرك تيربو ديزل 2.8 لتر يولد حوالي 204 حصان و500 نيوتن متر مع منظومة “مايل هبريد” 48 فولت لتحسين الكفاءة. 

أما النسخة الكهربائية BEV فمزودة ببطارية 59.2 كليوواط-ساعة ومحركات أمامية وخلفية، لتوفر مدى يصل إلى “300 كيلومتر أو أكثر” حسب معيار NEDC في تايلاند.

الهدف من تعديلات تويوتا هايلكس 2026 الجديدة 

من خلال السماح وتشجيع التخصيص والتركيب الرسمي من المصنع أو عبر باقات المصنع، تويوتا ترسل رسالة واضحة: هايلكس ليست فقط شاحنة عمل، بل منصة متعددة الاستخدامات يمكن تحويلها لرحلات تخييم أو مغامرات في البرّ أو حتى تجهيز “شاحنة نمط حياة” للمدينة والطرق الوعرة معًا.

يعمق هذا التوجه العلاقة بين العلامة والمستخدمين الذين يريدون التعبير عن شخصيتهم من خلال مركبتهم، ويمنحهم المجال لإنجاز المشاريع الذاتية على قاعدة موثوقة ومعروفة.

مع بدء الإنتاج بحسب تويوتا من نهاية عام 2025 وطرحها في الأسواق المختلفة من عام 2026، من المحتمل أن ترى نسخًا معدلة من هايلكس 2026 منتشرة بوقت مبكر في الأسواق التي تسمح بالتخصيص أو المغامرة. 

فمع هذه التعديلات المبكرة وخيارات المصنع، يبدو أن هايلكس بدأت فصلًا جديدًا من تاريخها الذي بدأ بالقوة والاعتمادية ليصل إلى الإبداع والتخصيص.

أرشيفية

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اسماعيل الليثي

سعر الذهب اليوم

المجني عليها

صورة أرشيفية

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

الافلام المشاركة في المسابقة

شفاكي الله يام العيال ..محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لزوجته بعد تعرضها لأزمة صحية

ليلى مراد

