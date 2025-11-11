قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

المجني عليها
المجني عليها
مروة فاضل

ما زالت قضية مقتل سيدة ورضيعها على يد زوجها بقرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية تسيطر على الجميع وخاصة أبناء القرية وقرية الزوجة. 

جاء ذلك بعد اعتراف الزوج بقتل زوجته ورضيعها لشكه في سلوكها لتخرج شقيقة المتهم وتبرئ الزوجة من اي اتهامات طالت أخلاقها. 

وقالت شقيقة الزوج في منشور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك “ اللهم اجرنا في مصيبنا وابدلنا خيرنا منها نشهد الله أن المرحومه ايه العناني أنها بريئه من كل ما ذكر عنها وأنها كانت اخت لنا وابنه لامي وابي وزوجه وحبيبه لأخي ونشهد لها بحسن الخلق وأنها من اسره كريمه وان مصيبتنا فيها هي وابننا محمد عبد العظيم وان ما حدث لها وما نشره اخي هو انتكاسة مرضيه عفانا الله وإياكم ولا أراه الله في عزيز لديكم وهذا المنشور ليس للدفاع عن اخي أو وسيله للدفاع عنه إن أمره لله واحنا رضينا بقضاء الله ولكن تبرئه لزوجته من ما نشر عنها ونسأل الله أن يسكنها فسيح جناته ويلهمنا الصبر وان لله وان اليه راجعون”. 

وقال شقيق المجني عليها ايه نصر المقتولة علي يد زوجها، ان شقيقته خريجة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الازهر. 

وتابع ان شقيقته حافظة لكتاب الله نحو 23 جزء من القران الكريم وحسنة السلوك والسمعة والجميع يشهد باخلاقها. 

واوضح انه فوجئ بمقتل شقيقته ورضيعها صاحب الـ 6 أشهر علي يد زوجها. 

وطالب بالقصاص العادل من المتهم واعدامه لانه قتل شقيقته دون ذنب. 

 واكد محامي المجني عليها، ان اسرة المقتولة علي يد زوجها في حاله انهيار تام لما حدث لنجلتهم ورضيعها، نافيا ما يتم تردده علي لسان المتهم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي. 

واوضح ان المجنى عليها تتسم بالأخلاق والسمعة الطيبة بين الجميع، مؤكدا انه كان هناك خلافات صغيرة بين المجني عليها وزوجها وزادت الخلافات الفترة الاخيرة وعاد من يومين من دولة السعودية وفوجي الجميع بذبح زوجته ورضيعها صاحب ال 6 اشهر. 

وطالب بسرعة الفصل في القضية، مناشدا الجميع بعدم النشر في القضية والخوض في سمعة المجني عليها. 

وألقت قوات أمن المنوفية القبض على المتهم بقتل زوجته ورضيعها في قرية زنارة بمركز تلا. 

واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه بذبح زوجته ورضيعها صاحب عمره 6 أشهر بسكين وذلك لشكه في سلوكها. 

فيما كذب أهالي قرية زنازة رواية المتهم بقتل زوجته، مؤكدين ان الزوجة معروفة بين الجميع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة قائلين “ كانت في حالها وأخلاقها كويسة”. 

وكان المتهم قد قام بذبح زوجته ورضيعه وقام بنشر صورتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا :“ انا دبحت ابني ومراتي”. 

وكان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بالعثور على جثمان (ربة منزل ونجلها "سن 6 أشهر" – مقيمان بدائرة المركز) بهما جروح ذبحية بالرقبة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها – مقيم بذات العنوان) والأداة المستخدمة فى الواقعة "سكين".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية قتل تلا زنارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رصد عملية مراقبة لجان الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

جانب من المتابعة

توافد كثيف من الناخبين على لجان البحيرة في اليوم الثاني لانتخابات النواب

الفنان محمد صبحي

توجيه من الرئيس السيسي بشأن الفنان محمد صبحي وحالته الصحية.. تفاصيل

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد