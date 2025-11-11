وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنته الانتخابية بالهيئة العامة للتنمية الزراعية بحي الدقي، عقب عودته من زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في افتتاح النسخة الثانية من مهرجان “فريج الفن”.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن انتخابات مجلس النواب تمثل استكمالًا لمسار الحياة النيابية في مصر بعد انتخابات مجلس الشيوخ، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية.

وأشار وزير الثقافة إلى أن العملية الانتخابية تجسد روح المسؤولية الوطنية، وتعبر عن وعي المواطن المصري بأهمية صوته في رسم ملامح المستقبل، في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب خطط التنمية الشاملة.