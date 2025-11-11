ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

-واحدة من أكثر فوائد يشتهر شاى الكركدية أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم، فارتفاع الضغط يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

-يعتبر الكركديه مصدر جيد للأنثوسيانين والبوليفينول، وهي مواد مهمة ومفيدة من أجل تنزيل الضغط العالي وتعزيز صحة القلب.

الكركديه والضغط العالي:

-حسب بعض الدراسات يمكن أن يقوم شاي الكركديه بخفض ضغط الدم، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع الضغط، حيث يقوم بخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل كبير و الانبساطى، لكن تظل هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتأكيد على هذه النتائج.

-أيضاً قد يساعد شاي الكركديه علىخفض الوزن وخفض نسبة دهون الجسم، ويعتبر الوزن الزائد أو السمنة من عوامل الإصابة بضغط الدم المرتفع، لذلك قد يكون له دور بشكل غير مباشر في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

هل نستخدم الكركديه الساخن أم البارد لخفض ضغط الدم؟

حسب المعلومات المتوفرة؛ فإنه لا فرق بين الكركديه البارد أو الساخن لضغط الدم فكلاهما يساعد على خفض الضغط المرتفع بشرط أن يكون منقوعًا لفترة كافية.

طريقة تحضير الكركديه لخفض ضغط الدم:

-يمكنك تحضير كوب من شاي الكركديه، إن كنت من أصحاب الضغط العالي، وذلك من خلال إضافة أقل من نصف ملعقة إلى حوالي ما يعادل نصف كوب من الماء المغلي، ثم نقعه وتركه حوالي 10 دقائق إلى نصف ساعة، ثم يمكنك شربه.

لكن نود التنبيه إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال كنت تتناول أدوية مخفضة لضغط الدم، حتى لا يتسبب ذلك في انخفاض الضغط بشكل كبير، وحتى يحدد لك المقدار المناسب للشرب يومياً.

المصدر..DailyMedicalinfo