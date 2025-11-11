قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدقي
إقبال كثيف بالجيزة في الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: دوائر بـ 11 محافظة تلجأ إلى احتياطي بطاقات الاقتراع
آخر موعد سداد رسوم حج القرعة 2026 والمستندات المطلوبة كاملة
أول لقطات من حفل زفاف هايدي موسى ومحمد غانم
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

رنا عصمت

-واحدة من أكثر فوائد يشتهر شاى الكركدية  أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم، فارتفاع الضغط يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

-يعتبر الكركديه مصدر جيد للأنثوسيانين والبوليفينول، وهي مواد مهمة ومفيدة من أجل تنزيل الضغط العالي وتعزيز صحة القلب.

الكركديه والضغط العالي:

-حسب بعض الدراسات يمكن أن يقوم شاي الكركديه بخفض ضغط الدم، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع الضغط، حيث يقوم بخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل كبير و الانبساطى، لكن تظل هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتأكيد على هذه النتائج.

-أيضاً قد يساعد شاي الكركديه علىخفض الوزن وخفض نسبة دهون الجسم، ويعتبر الوزن الزائد أو السمنة من عوامل الإصابة بضغط الدم المرتفع، لذلك قد يكون له دور بشكل غير مباشر في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

هل نستخدم الكركديه الساخن أم البارد لخفض ضغط الدم؟

حسب المعلومات المتوفرة؛ فإنه لا فرق بين الكركديه البارد أو الساخن لضغط الدم فكلاهما يساعد على خفض الضغط المرتفع بشرط أن يكون منقوعًا لفترة كافية.

طريقة تحضير الكركديه لخفض ضغط الدم:

-يمكنك تحضير كوب من شاي الكركديه، إن كنت من أصحاب الضغط العالي، وذلك من خلال إضافة أقل من نصف ملعقة إلى حوالي ما يعادل نصف كوب من الماء المغلي، ثم نقعه وتركه حوالي 10 دقائق إلى نصف ساعة، ثم يمكنك شربه.

لكن نود التنبيه إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال كنت تتناول أدوية مخفضة لضغط الدم، حتى لا يتسبب ذلك في انخفاض الضغط بشكل كبير، وحتى يحدد لك المقدار المناسب للشرب يومياً.

المصدر..DailyMedicalinfo

