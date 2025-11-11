قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيسان نافارا 2026 تظهر لأول مرة| صور

نيسان نافارا موديل 2026
نيسان نافارا موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان نافارا موديل 2026، وتنتمي نافارا لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك تصميم عصري، وتقنيات متطورة، وتجهيزات تؤكد نية نيسان في استعادة موقعها القوي في فئة شاحنات البيك أب المتوسطة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا هايلوكس، وفورد رينجر، وإيسوزو دي ماكس، وميتسوبيشي L200 .

نيسان نافارا موديل 2026

محرك نيسان نافارا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان نافارا موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 201 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتعمل بنظام دفع رباعي متطور.

مواصفات نيسان نافارا موديل 2026

نيسان نافارا موديل 2026

زودت سيارة نيسان نافارا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها،  شبك أمامي عريض يحمل توقيع نيسان المميز، وبها مصابيح LED بتصميم مقسوم يمنحها مظهر شرس يوحي بالقوة، وبها خطوط حادة، وصدادات بارزة تمنحها مظهر أكثر هيبة على الطرق، وبها عجلات كبيرة، وإطارات مخصصة للطرق الوعرة.

ويوجد بـ سيارة نيسان نافارا موديل 2026، نظام تعليق خلفي المحسن، وبها وضعيات قيادة متعددة لأنماط التضاريس المختلفة، وبها شاشة وسطية كبيرة تعمل باللمس، ونظام معلومات وترفيه جديد متكامل مع الهاتف الذكي، بالإضافة إلى مقاعد مريحة مخصصة للرحلات الطويلة، وبها شاشة عدادات رقمية، وبها نظام كاميرات 360 درجة، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء والتحذير من التصادم الأمامي، وبها نظام تثبيت السرعة الذكي.

نيسان نافارا موديل 2026


الجدير بالذكر أن نيسان نافارا تستعد لتبدأ فصل جديد من مسيرتها، بهوية أكثر قوة، وتقنيات أكثر ذكاءً، وقدرات تجعلها جاهزة لمواجهة أصعب المنافسين، ومع احتمال تقديم نسخة هجينة مستقبلًا، يبدو أن نافارا الجديدة ستجمع بين الأداء العملي والابتكار البيئي في آنٍ واحد، لتكون شاحنة المستقبل لعشاق الطرق الوعرة والعمل الشاق في كل أنحاء العالم .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

نيسان نافارا موديل 2026

تاريخ شركة نيسان يعود إلى عام 1911، وتأسست بشكلها الحديث كشركة جيدوشا سيزو المحدودة في عام 1933، وبدأت كشركة كوايشينشا التي أنتجت سيارة DAT عام 1914، ثم اندمجت لاحقاً لتصبح دات جيدوشا سيزو في عام 1926.

نيسان نافارا موديل 2026

وفي عام 1931 أطلقت الشركة سيارة داتسون، التي أصبحت علامة تجارية رئيسية، وظلت علامة "نيسان" تستخدم كاختصار لاسمها القابضة، "ني هون سانجيو"، حتى تم إطلاقها رسمياً كشركة سيارات في عام 1934. 

